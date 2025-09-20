台湾有事は本当に起きるのか。イスラエルの元諜報部員イタイ・ヨナトさんは「中国は台湾統一に向けてさまざまな工作を行っている。日本国内では、憲法改正に反対する政治家や沖縄独立を求める地元の声を支援している」という――。（第1回）※本稿は、イタイ・ヨナト『認知戦悪意のSNS戦略』（文春新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／btgbtg※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／btgbtg■中国が日本で影