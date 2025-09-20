ネイティブな英会話力を生かしたコンテンツが大人気のYouTuber「こたせな」兄妹は、どんな家庭で育ったのか？英語教師であり、『世界を友だちにする英語キッズの育て方』の著者でもある2人の母・濱田まゆみさんにインタビューした。■登録者数740万人超！「こたせな」が育った環境「2人とも帰国子女じゃないのに英語がとても流ちょうで、英語が楽しく学べる！」と評判の、YouTube「『こたせな』チャンネル」を主宰している濱田