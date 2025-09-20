＜大相撲九月場所＞◇六日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】ファンを驚かせた“規格外”の序二段力士身長190センチの“規格外”序二段力士が圧倒的すぎる強さを発揮。そのあまりの実力にファンも「余力ありすぎ」「事もなげに」と“ドン引き”の様子となった。貫禄のある表情にも「ふてぶてしいお顔」と注目が寄せられた。反響を呼んだのは序二段四十四枚目・可貴（追手風）だ。先場所序ノ口デビューを果たした可貴は、6勝1