女優の齊藤京子（28）が20日までに自身のインスタグラムを更新。話題の映画に出演している“怪俳優”との2ショットを投稿した。齊藤は「釜山国際映画祭にて8番出口の歩く男(河内大和さん)に遭遇！」と今話題の映画「8番出口」（監督川村元気）で「歩く男」を演じた俳優・河内大和との2ショットを投稿した。河内は映画で見せた笑みで写り、齊藤は「引き返せ〜！！！」と同映画にも出てくるワードを記した。