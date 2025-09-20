まだまだ天気予報では暑い日が続いていますが、装蹄をしているとずいぶん涼しくなったと感じます。夏場は最低でも1日2回の着替えを必要とする仕事ですから、気温の変化は肌でわかります。火曜日までいた北海道では汗もかかずに装蹄できたくらいで、秋を感じました。それなのに、先週の3日間競馬の影響で現場の私たちはバタバタさせられました。今の慣習では追い切り後に装蹄する厩舎が多く、いつもなら追い切り後の水曜日から