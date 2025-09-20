職場に気になる女性がいるなら、タイミングを見て上手に好意を示したいもの。旅行や出張のお土産を渡すときは、絶好のチャンスかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「同僚女性にさりげなく好きアピールできる『お土産の渡し方』」をご紹介します。【１】「家に帰ったら開けてみて」と意味深なことをささやく「え、なになに？と帰宅中ずっと気になった」（10代女性）というよう