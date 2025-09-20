欧州で新型EVエクリプス・クロス発表三菱自動車は欧州市場において、新型電気自動車『エクリプス・クロス』を2025年内に順次発売する。【画像】新型三菱エクリプス・クロスと三菱の欧州向け最新モデル全23枚本モデルはルノーグループのEV生産拠点であるルノー・エレクトリシティ・ドゥエー工場で生産される。欧州で年内に順次発売される、新型三菱『エクリプス・クロス』。    三菱新型『エクリプス・クロス』は