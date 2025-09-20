「中日２−６ヤクルト」（１９日、バンテリンドーム）中日・中田翔内野手（３６）が１９日、ヤクルト２３回戦（バンテリンドーム）で引退試合に臨み、「４番・一塁」でスタメン出場。試合後は引退セレモニーが行われ、大歓声に包まれながら１８年間の現役生活に別れを告げた。高校時代から同選手を見続けてきたデイリースポーツ記者が「中田翔の素顔」を明かした。◇◇他には誰もいない室内練習場に、バットとボール