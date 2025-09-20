最終回を迎える、朝の情報番組『す・またん！』読売テレビは、関西ローカルで放送されている朝の情報番組『す・またん！』の最終回で、初代解説キャスターを務めた辛坊治郎と、初代MCを務めた森たけしが出演することを発表しました。『す・またん！』は、15年にわたって放送されてきた朝の情報番組。9月30日の放送で最終回を迎えます。この日の放送では初代解説キャスターである辛坊治郎、初代MCである森たけしが出演。フィナーレ