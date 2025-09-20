私はミキ。3年前に離婚し、フルタイムで働きながら息子のアサヒ（小3）を育てています。元夫が不倫し、元義母まで私が悪いと責めてきて、耐えられなくなった私は弁護士に依頼して離婚成立。慰謝料や月々の養育費を払ってもらう条件で、現在は2ヶ月に1回の面会を受け入れています。するとある日アサヒが「今朝おばあちゃんにもらった」と、キャラクターのグッズを見せてきたのです。今の住まいは教えていないはずなのに、どうして学