＜ANAオープン2日目◇19日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞来週22日（月）に史上最年少の15歳139日でプロ宣言をし、「パナソニックオープン」（9月25〜28日）に出場が決まっている中学3年生の加藤金次郎。マンデーを通過して切符をつかんだアマチュア最後の試合は、トータル8オーバー・115位タイで予選落ちに終わった。【写真】愛用のほうきを振り回す石川遼2オーバー・90位から巻き返しを図った2