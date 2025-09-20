＜ANAオープン2日目◇19日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞昨季の賞金王で米ツアーを主戦場とする金谷拓実がこの日「65」で回りトータル11アンダー・単独首位に躍り出た。その金谷を上回る9バーディ・1ボギーの「64」をマークしたのが、首位と11打差の114位タイから出たツアー1勝の出水田大二郎。出場選手120人中“ほぼ”最下位の順位から一気に首位と7打差の26位タイに上げて決勝ラウンドにコマ