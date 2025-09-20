9月26日に最終回を迎える連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月〜土曜8:00〜ほか ※土曜は1週間の振り返り)で主人公・のぶを演じた今田美桜にインタビュー。次女・蘭子役の河合優実、三女・メイコ役の原菜乃華との共演について話を聞いた。連続テレビ小説『あんぱん』第93回の場面写真112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越