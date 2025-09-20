お笑いコンビ・コットンのきょんが13日、公式YouTubeチャンネル『コットンシアター』に出演。先輩芸人にブチ切れされた過去を明かした。コットン・きょん○先輩芸人に謝罪も「泣きそうになっちゃって…」「芸人になって、はじめてガチで先輩に怒られた1発目かもしれない」と語りはじめたきょん。デビューしたてのころ、沖縄国際映画祭の仕事があったと言い、「はじめての先輩たちが多くて。でも、僕らのことを知ってくださってる先