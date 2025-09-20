女優の比嘉愛未(39)が19日、自身のインスタグラムを更新。20日に最終回を迎える日本テレビ系ドラマ「放送局占拠」（土曜後9・00）を前に、クランクアップを報告した。比嘉は、主演の櫻井翔演じる三郎の妻で心臓外科医の武蔵裕子役で出演。「3年連続、人質記録更新しました!!兎にも角にも、明日の最終回最後まで結末を見届けていただけたら幸いです」としたうえで「嘘だろ、私も言ってみたかったな〜」と、ドラマ内での櫻井の