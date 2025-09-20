自民党総裁選をめぐる立候補会見で「強い経済を実現する」と訴えた高市前経済安保担当相。この会見の中では、司会からの記者に対する発言に陳謝する場面も見られました。■“チーム小泉”の発足式19日、小泉農水相が入っていった建物には、財務相・加藤勝信氏やこども政策担当相・三原じゅん子氏、自民党選対委員長・木原誠二氏など、現役大臣やベテラン議員らが続々と集結。行われていたのは、総裁選を戦う“チーム小泉”の発足式