今田美桜がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜午前8時）の第25週振り返りと来週の最終週「愛と勇気だけが友達さ」予告が20日、放送された。※以下ネタばれを含みます。来週のあらすじは、ある日、のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）のもとにテレビプロデューサーの武山恵三（前原滉）がやってくる。アンパンマンをテレビアニメ化したいというのだ。最初は断る嵩だったが、諦めない武山の熱意と、のぶからの後