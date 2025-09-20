山本由伸 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月18日(日本時間19日) ロサンゼルス・ドジャース 対 サンフランシスコ・ジャイアンツ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの山本由伸投手（27）が、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたジャイアンツ戦に先発登板。 制球に苦しみながらも要所を締め、5回1/3