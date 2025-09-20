俳優の鈴木保奈美さん（59）が2025年9月12日、自身のインスタグラムを更新。美しい背中が際立つバックショットを披露した。「あちこち重力に負けてきてるけど」鈴木さんは、「オフショット」といい、大胆に背中が開いた衣装ショットを投稿。「あちこち重力に負けてきてるけど、背中はけっこうイケてると思うの」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、大胆に背中が開いたチェック柄の衣装を着用。撮影中のバックシ