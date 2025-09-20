来週の米国債入札カレンダー2年、5年、7年債と2年変動利付債 23日（火） 2年債（690億ドル） 24日（水） 5年債（700億ドル） 2年変動利付債（FRN）（280億ドル） 25日（木） 7年債（440億ドル） ※予定は変更することがあります