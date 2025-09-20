来週の主な予定自民党総裁選告示トランプ国連演説東京消費者物価指数に米PCE価格指数 ・FOMC通過でFRB高官の講演相次ぐ50bp大幅引き下げ主張したミランFRB理事に注目か ・自民党総裁選告示、高市氏と小泉氏の政策・戦略演説に注目日本株と円に影響及ぼす ・国連総会一般討論演説ロシア-ウクライナやイスラエル、イランなど中東情勢が議題に ・東京都9月消費者物価指数政府補助金が押し下げもコメ含む食料品は