１５日からの週は、米英日など主要国の金融政策動向が注目された。第一に米ＦＯＭＣに注目が集まった。予想通り２５ｂｐ利下げが発表された。また、年内２回の利下げ見通しが示された。一時ドル売りに反応。しかし、パウエル議長が景気の底堅さを強調したことで、過度な利下げ期待が後退し、ドル買いが優勢に転じた。新規失業保険申請件数が雇用の底堅さを示したことも、ドルの下値を支える要因となった。英中銀はが政策金利を