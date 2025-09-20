◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩が定刻の午前７時３０分にスタートした。藤井菜々子は所属するエディオンの元監督で８月２２日に亡くなった川越学さん（享年６３）を思い、左胸に喪章をつけて出場した。積極的にレースを進め、５キロを先頭集団で通過した。川越さんは早大時代に箱根駅伝で活躍し、指導者としては資生堂やエディオンなどで多くの好選手を育成した。エディオンは先月２５日に川越さ