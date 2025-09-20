フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは自身がナビゲーターを務めるテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」（日曜・午後３時２０分）でこのほど、作家の阿川佐和子さんとバイオリニストでタレントの高嶋ちさ子とロケを行ったことを明かした。ロケは築地、東京タワーなどを巡ったという。その中で高嶋