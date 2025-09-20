◆米大リーグレッズ―カブス（１９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）カブスの今永昇太投手が１９日（日本時間２０日）、敵地のレッズ戦に先発した。鈴木誠也外野手は「３番・右翼」でスタメン出場した。初回は先頭のフリードルを空振り三振。マルテを中飛に打ち取ったが、アンドゥハーには粘られての８球目を左越えに先制１０号を打たれた。今永は前回登板の１４日（同１５日）のレイズ戦で