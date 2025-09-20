「阪神４−０ＤｅＮＡ」（１９日、甲子園球場）育成入団のルーキーとは思えない堂々のピッチングが頼もしい。甲子園初先発となった阪神・早川太貴投手（２５）が、６回６安打無失点で２勝目を挙げた。今後の起用は流動的なところはあるが、ＣＳでも“秘密兵器”として期待が集まる。◇◇入団から約９カ月。１軍、２軍での登板も経験し、先輩ら周囲の練習と試合での姿も見てきた。その中で早川が一番感じたのは「基本