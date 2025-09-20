埼玉県川口市で昨年９月、酒気帯び運転で乗用車を逆走させ、車に衝突して男性を死亡させたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）などに問われた中国籍の男（１９）の裁判員裁判で、さいたま地裁（江見健一裁判長）は１９日、求刑通り懲役９年の判決を言い渡した。危険運転致死罪の適用が争点だった。江見裁判長は「制御困難な高速度で運転したことと事故の因果関係が認められる」として、同罪の成立を認めた。