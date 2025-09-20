「阪神４−０ＤｅＮＡ」（１９日、甲子園球場）甲子園初先発となった阪神・早川太貴投手（２５）が、６回６安打無失点で２勝目を挙げた。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）は「独特な投球フォーム」がゴロアウト量産の要因だったと分析した。◇◇早川投手は素晴らしいピッチングでしたね！ＤｅＮＡとは５回無失点で初勝利を挙げた８月２７日以来の対戦でした。相手も十分に対策をしてきた中で、再びゼロに