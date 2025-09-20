子どもに「非認知能力」を身につけさせる取り組みが教育現場やスポーツ界、企業にも広がっています。一体どんな能力？ 【写真を見る】子ども教育で広がる「非認知能力」とは？本田圭佑も注目する“テストでは測れない力”【THE TIME,】 教育の新常識「子どもの非認知能力」「今日は元素編だ〜！！」「いぇ〜いッ！」講師のハイテンションな呼びかけに、拳を上げて応える子どもたち。普通の塾とは違い、子どもたちが丸テ