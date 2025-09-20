持ち帰りすし店の小僧寿しでは、9月20日・21日と27日・28日の4日間限定で「秋のまぐろサーモンごちそう祭」を開催します。サーモンには特撰素材「FIVE STARサーモン」を使用不動の人気ナンバーワンの「まぐろ」と、秋の寿司ネタの代表格「サーモン」の2種を主役にした、満足感たっぷりの商品が登場します。・まぐろバラエティ 10貫本鮪中とろ、漬けまぐろ、炙りまぐろ、ねぎまぐろなどが入った、まぐろをしっかり堪能できる一皿で