浜田雅功を司会に、一流芸能人たちがチームを組んで6つのチェックを受ける『芸能人格付けチェック』。9月27日（土）に放送される「秋の3時間半スペシャル」では、“食と芸術、さらにスポーツ”にまつわる全問正解して当たり前の6つのチェックを行う。今回の秋のスペシャルには、竹中直人、桂宮治、河合郁人、ホラン千秋、朝日奈央、村上佳菜子、そしてME:IのKEIKO・SUZU・TSUZUMIが初参戦。前回「映す価値なし」となり画面から消え