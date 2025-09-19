梅毒は性感染症の一つで予防や治療が可能な病気です。 梅毒には特徴的な初期症状があり、早期に受診することが治癒と感染拡大防止に重要です。 この記事では、梅毒の初期症状などを詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「梅毒の初期症状」はご存知ですか？男女別に解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）