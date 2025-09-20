韓国で1050ウォン（日本円＝約110円）相当の菓子を盗み食いし、窃盗容疑により一審で罰金5万ウォン（約5300円）を言い渡された40代男性の控訴審が始まった。控訴審の裁判長は「ここまでしなければならないのか」と苦笑した。【画像】韓国男女、無人写真館で“不適切行為”9月18日、法曹界によると、全州（チョンジュ）地裁・第2刑事部（キム・ドヒョン部長判事）は物流会社協力業者の男性職員A氏（41）の窃盗容疑の控訴審初公判期