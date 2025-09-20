週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、見たらこのまま行きたくなっちゃうかも！？大変貌を遂げた穴場の町「北千住」を徹底調査します！《出演》ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）《今回取材した街》東京都・足立区「北千住」【紹介した場所】★裏路地にある予約必須の行列カフェ場所名：café わかば堂 北千住所在地： 東京都足立区千住1-31-8商品：かぼちゃのプリンタルト 660円（