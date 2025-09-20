部下に仕事をお願いすると、なんか嫌そうな顔をする。もっと意欲的に取り組んでほしいのに…。こんな悩みが生まれてしまうのは、あなたの日々の言動が原因かもしれない。実は、仕事の振り方や声掛け次第で、部下のやる気は大きく上下する。上司として身につけておきたい、その振る舞い方とは？※本稿は、岡本文宏『効率アップ！チーム力アップ！モチべーションアップ！リーダーの任せる技術』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したも