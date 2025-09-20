― ダウは172ドル高と連日の最高値更新、利下げ継続への期待が引き続き相場をサポート ― ＮＹダウ 46315.27 ( +172.85 ) Ｓ＆Ｐ500 6664.36 ( +32.40 ) ＮＡＳＤＡＱ 22631.48 ( +160.76 ) 米10年債利回り4.127 ( +0.020 ) ＮＹ(WTI)原油 62.68 ( -0.89 ) ＮＹ金 3705.8 ( +27.5 ) ＶＩＸ指数15.45 ( -0.25 ) シカゴ日経225先物 (円建て)45005 ( +275