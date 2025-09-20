中国・四川省成都市の西嶺雪山で清掃員がごみを山中に投げ捨てる様子が撮影され物議を醸した問題で、観光地の管理当局が謝罪を表明した。中国メディアの瀟湘晨報が18日に報じた。現場で撮影された動画には、清掃員とみられる人物が柵を乗り越え、ごみが入った袋を草木が茂る斜面に向かって投げ捨てる様子が映っていた。投稿者によると、現場で制止する人もいたものの清掃員は「（忙しいので）仕方がない」などと言って聞かなかった