西武のセデーニョは14日の日本ハム戦から4試合連続本塁打を継続中（18日のオリックス戦は欠場）。4戦連発はオリックス時代の23年7月、24年9月に次ぐ3度目の自身最多タイ。5試合以上に伸ばすとチームでは18年中村剛也が6試合連続でマークして以来になる。西武の助っ人ではカブレラが03年9月に6試合、05年7月に5試合連続で記録しており、セデーニョに20年ぶり2人目（3度目）の期待がかかる。12日の日本ハムからは6試合で5本塁