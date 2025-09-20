九州電力玄海原子力発電所（佐賀県玄海町）上空でドローンとみられる光を放つ飛行体が確認された問題で、佐賀県警の福田英之本部長は１９日の県議会本会議で「航空機の光をドローンと勘違いした可能性が高い」とする見解を明らかにした。飛行体は７月２６日夜、正門付近にいた警備員が発見し、九電が原子力規制庁に通報。当初、原子力規制委員会は飛行体をドローン３機と発表していたが、「ドローンと思われる三つの光」と訂正