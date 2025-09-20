21日から始まる秋の全国交通安全運動を前に、出発式が行われました。出発式には50人ほどが参加し、白バイやパトカーでパトロール活動に出発しました。2025年、東京都内の交通事故での死亡者97人のうち、歩行者が39人となっていることから、警視庁は「事故を防ぐため反射材や目立つ色の服を身に着けるようにしてほしい」と呼びかけています。