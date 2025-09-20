ドラフトまで約1カ月となった。今年は野手では創価大の立石正広の評価が高く、スカウトからも「1位で重複するのは間違いないだろう」という声を聞く。三塁だけではなく、二塁も守れる右の大砲。何球団が競合するか注目だ。社会人では鷺宮製作所の左腕・竹丸和幸が即戦力候補に挙がっている。今夏の都市対抗では1回戦のTDK戦で6回2安打1失点、8奪三振の好投を見せるなど、大舞台でも自分の投球を見せた。スカウトは、ドラフト