発掘する秀平良子さん（左手前）＝2025年7月、インドネシア・ワクデ島（共同）太平洋戦争で死没した旧日本兵の遺骨を収集するため、日本とインドネシアの派遣団が初の合同調査を行っている。遺族は7〜8月、日本兵約600人が玉砕したインドネシア東部パプア州のワクデ島を訪問。遺骨2柱を発掘し、返還に向けDNA型鑑定が決まった。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）「よし！」。照りつける太陽の下、発掘を続ける派遣団から歓声