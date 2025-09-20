＜大相撲九月場所＞◇六日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】大島親方が「ツボった」“予想外”の珍事三段目の取組直後、大島親方をきっかけに土俵下の審判を務める親方全員が“笑ってはいけない”状態に陥って笑いをこらえる「珍事」が発生。それでも堪えきれない親方たちの笑顔に「わろてるw」「ワイまで笑顔に」「みんな仲良さそう」などファンがほっこりする一幕があった。三段目四十三枚目・立王尚（立浪）との三段目四