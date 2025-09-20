神奈川県警の警察官が、勤務中などに約500回オンラインカジノをしたとして書類送検されました。相模原警察署の男性巡査（20代）は、海外のサイトを通じて交番勤務中を含め、約500回にわたってサッカーの勝敗予想などに250万円ほど賭けた賭博の疑いが持たれています。男性巡査は「簡単にお金が稼げると思った」などと容疑を認めています。