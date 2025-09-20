両陛下はイギリスのエドワード王子夫妻をお住まいに招き、懇談されました。19日午後6時ごろ、両陛下は御所の玄関でエドワード王子夫妻を出迎え、笑顔で握手を交わされました。エドワード王子はチャールズ国王の弟で、両陛下は「またお目にかかれてうれしいです」と2024年6月のイギリス公式訪問以来の再会を喜ばれました。長女の愛子さまも同席し、約1時間半にわたり和やかに歓談されたということです。これに先立ち、秋篠宮ご夫妻