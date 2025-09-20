東京世界陸上陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で超人たちが熱戦を繰り広げている。第7日の19日に行われた女子やり投げ予選で、北口榛花（JAL）は60メートル38と記録を伸ばせず予選落ち。号泣しながら取材エリアに姿を見せた前回女王の表情は、時間を経過するたびに変化した。大歓声に乗って投じたやりは、力なく重力に屈した。前回大会女王で、昨夏のパリ五輪でも金メダル。今大会の日本代表で最も期待され、最も重