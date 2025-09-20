自己最多記録を更新！大谷の”進化”が止まらないまた一つ、己の限界を超えた。ドジャースの大谷翔平（31）が９月９日（日本時間）に行われたロッキーズ戦で今シーズン97個目となる四球を選び、エンゼルス時代に記録した96個を上回って自己最多記録を更新した。9月16日のフィリーズ戦でも２四球を選び、これまでに大谷が積み上げたフォアボールは実に105個（数字は9月17日時点）。これはメジャー全体でもヤンキースのアーロン・ジ