ビー・エム・ダブリュー株式会社と同社金融子会社であるビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社は、残価保証付きローン「MINIスプリット・プラン」を導入したと発表した。 同プランは、頭金と最終回の2回払いのみでMINIの新車に乗れる仕組みで、現金一括購入に比べ初期費用を抑えられるのが特徴だ。また、契約期間は2年または3年から選択でき、一定条件を満たせば最終回の支払い