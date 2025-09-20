俳優の坂口健太郎（34）が20日までに自身のインスタグラムを更新。釜山国際映画祭に出席し、その感謝の思いをつづった。10月31日公開の映画「盤上の向日葵（ひまわり）」に出演している坂口は17日、韓国・釜山で行われた第30回釜山国際映画祭の開会式のレッドカーペットに登場した。坂口は、白いシャツを着た自身が浜辺でたたずむ写真をアップ。「釜山国際映画祭、『盤上の向日葵』ありがとうございました」とし笑顔と力こぶ