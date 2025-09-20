【ニューヨーク共同】トランプ米大統領がニューヨーク・タイムズ紙の記事などで名誉を毀損されたとして損害賠償を求めた訴訟で、南部フロリダ州の連邦地裁は19日、トランプ氏の85ページにわたる訴状が「冗長な羅列」で不適切だとして無効とした。28日以内に訴状を40ページ以下に修正して提出することを許可した。トランプ氏は15日に提出した訴状で、同紙の記事と出版社ペンギン・ランダムハウスの書籍がトランプ氏の知名度や父